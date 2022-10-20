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Выступая в британском парламенте, глава Министерства обороны страны Бен Уоллес заявил о том, что в воздушном пространстве над акваторией Черного моря со стороны российского самолета был зафиксирован пуск ракеты в направлении военного самолета Великобритании. По сообщению Министерства обороны Великобритании, данный инцидент произошел еще 29 сентября.

Бен Уоллес добавил, что во время выполнения патрулирования, по заранее согласованному маршруту над акваторией Черного моря, в международном воздушном пространстве самолет британской разведки RC-135W Rivet Joint находился в сопровождении двух российских истребителей Су-27. Во время сопровождения, один из российских истребителей совершил пуск ракеты в сторону британского разведывательного самолета. Британский самолет не пострадал.

Бен Уоллес заявил, что это очень опасное происшествие, которое поставило под угрозу безопасность полета. В последствии, Британия выразила Сергею Шойгу свою обеспокоенность.

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