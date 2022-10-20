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Совместная работа российских ученых и зарубежных специалистов принесла плоды в исследовании останков неандертальцев, найденных в алтайских пещерах. Ученые смогли сделать расшифровку геномов тринадцати останков.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании NATURE. По сообщению специалистов, им удалось выяснить, какими были семьи древних людей. В ходе исследований ученые использовали процесс извлечения ДНК из останков. Также они смогли получить детальную информацию относительно ДНК митохондриального типа. Таким образом, специалисты смогли определить, что найденные останки неандертальцев имеют родственные связи.

По словам руководителя группы ученых в EVA Бенджамина Питера, данное открытие заставило его рассматривать Homo neanderthalensis несколько в ином ключе. И теперь исследователь может с уверенностью сказать, что для него эти древние люди стали очень похожими на современного человека.

Также, исходя из ДНК-тестов, ученые сделали выводы, что среди мужчин-неандертальцев родственников было гораздо меньше, чем среди женщин. Это может свидетельствовать о том, что браки совершались между разными племенами.

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