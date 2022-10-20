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В северной части ФРГ неизвестными лицами был совершен поджог приюта, предназначенного для беженцев из Украины. Впоследствии возгорания пострадавших среди персонала и проживающих нет. Об этом сообщили журналисты ежедневного немецкого издания Bild.

В материале указывается, что возгорание произошло 19 октября в 21:20 по местному времени. Здание загорелось с наружной стороны основного строения гостиничного комплекса «Шефербек», находящегося на территории коммуны Гросс-Штремкендорф. Огонь захватил стену и крышу здания.

По словам представителя местной власти, трое сотрудников Красного Креста и 14 жильцов из Украины не пострадали. Полиция, в свою очередь, сообщила, что по предварительным данным, поджог был умышленного характера. По факту поджога было возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Также стало известно, что ранее неизвестными лицами на дверях гостиницы был нарисован нацистский знак – свастика.

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