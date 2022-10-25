Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На официальном сайте Европейского космического агентства появилась очень интересная информация. На сайте сообщалось, что сотрудники Технического университета Дании смогли преобразовать данные, которые поступали от системы спутников Swarm, в полноценную звукозапись, на которой были записаны звуки магнитного поля Земли.

Как объясняют ученые, магнитное поле нашей планеты образуется в результате постоянного движения токов конвекции при смешивании расплавленного железа с никелем. Этот процесс происходит во внешнем ядре нашей планеты.

Главная задача магнитного поля Земли – это защита планеты от солнечной радиации. В своем новом исследование ученые решили провести анализ данных, которые постоянно собирают телескопы системы Swarm. Эти аппараты были запущены на орбиту еще в 2013 году.

Все полученные данные смогли свести в одну аудиозапись, которая и дает представление как звучит магнитное поле нашей планеты. Исследователи отмечают, что при прослушивании записи возникают пугающие и ужасающие ощущения.

Вам может понравиться

Группировка «Отважные» уничтожают наступающие силы ВСУ при помощи «Солнцепеков»

Российскими военными подразделениями из группировки «Отважные» было нанесено огневое поражение живой силе противника, его опорным пунктам и бронированной технике. Для поражения указанных целей противника были использованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Владимир Путин отметил высокие темпы роста внутреннего туризма

Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в ходе которой сделал заявление о значительном росте потока внутреннего туризма. В ходе встречи Дмитрий Чернышенко заявил, что

Военный эксперт рассуждал о последствиях ядерного удара РФ по силам НАТО

Как сообщает издание «Украина.ру» со ссылкой на военного аналитика Владислава Шурыгина, все рассуждения на тему применения тактического ядерного заряда армией России по позициям ВСУ на территории Украины являются чистой фантастикой.