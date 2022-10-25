На официальном сайте Европейского космического агентства появилась очень интересная информация. На сайте сообщалось, что сотрудники Технического университета Дании смогли преобразовать данные, которые поступали от системы спутников Swarm, в полноценную звукозапись, на которой были записаны звуки магнитного поля Земли.

Как объясняют ученые, магнитное поле нашей планеты образуется в результате постоянного движения токов конвекции при смешивании расплавленного железа с никелем. Этот процесс происходит во внешнем ядре нашей планеты.

Главная задача магнитного поля Земли – это защита планеты от солнечной радиации. В своем новом исследование ученые решили провести анализ данных, которые постоянно собирают телескопы системы Swarm. Эти аппараты были запущены на орбиту еще в 2013 году.

Все полученные данные смогли свести в одну аудиозапись, которая и дает представление как звучит магнитное поле нашей планеты. Исследователи отмечают, что при прослушивании записи возникают пугающие и ужасающие ощущения.