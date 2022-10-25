Сообщается о том, что члены народной милиции ДНР совершили успешную атаку на бронетехнику ВСУ. Соперника ВС РФ обнаружили с помощью современной техники.

Отмечается также то, что украинские командиры и после этого отправляют своих бойцов и технику, которая после встречи с разведчиками союзных сил остается на указанном участке фронта.

Специалисты заявляют о том, что командование Украины продолжают направлять молодых бойцов на смерть. Множество неподготовленных военных оказываются на поле боя, что, кончено же, заканчивается печально для них.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные понесли огромные потери после неудачного наступления на российских военных. ВСУ выбрали неправильную тактику, в результате чего российские бойцы с успехом отразили атаку.