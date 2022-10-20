Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны», в их руки попало очень примечательное видео украинского солдата. В распоряжении военкоров оказалась видеозапись, которую сделал украинский военнослужащий по имени Максим Литвин.

На кадрах можно отчетливо рассмотреть разбитую и сожженную технику вооруженных сил Украины, которая двигалась в колонне для попытки проведения атакующих мероприятий в направлении Купянска. В объектив камеры телефона попало большое количество сожженных грузовиков, боевых бронированных машин, а также другой техники военного назначения.

Как отмечают военкоры, телефон украинского военного попал в руки к российским военным, но дальнейшая судьба его владельца осталась не известной. Поэтому солдат ВСУ числится пропавшим без вести.

Напомним, что под Купянском российские войска реализуют тактику активной обороны. В результате успешных тактических действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Горобьевка, который находится в Харьковской области.