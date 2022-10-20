ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны», в их руки попало очень примечательное видео украинского солдата. В распоряжении военкоров оказалась видеозапись, которую сделал украинский военнослужащий по имени Максим Литвин.

На кадрах можно отчетливо рассмотреть разбитую и сожженную технику вооруженных сил Украины, которая двигалась в колонне для попытки проведения атакующих мероприятий в направлении Купянска. В объектив камеры телефона попало большое количество сожженных грузовиков, боевых бронированных машин, а также другой техники военного назначения.

Как отмечают военкоры, телефон украинского военного попал в руки к российским военным, но дальнейшая судьба его владельца осталась не известной. Поэтому солдат ВСУ числится пропавшим без вести.

Напомним, что под Купянском российские войска реализуют тактику активной обороны. В результате успешных тактических действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Горобьевка, который находится в Харьковской области.

Вам может понравиться

Рамзан Кадыров поддержал решение Путина о введении военного положения на освобожденных территориях

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что он полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в

140-килограммовый мужчина получил повестку в Новосибирской области

Мужчина весом почти что 150 килограммов получил повестку. В Новосибирской области 140-килограммовый мужчина получил повестку. Губернатор области заявил о том, что получение повестки не является фактов призыва. Множество тех, кого

Украинские военные признали, что российские ракеты стали долетать быстрее

Сообщается о том, что российские военные начали запускать ракеты уже из-под Ростова-на-Дону, а не с берегов Каспийского моря. Так, подготовка к нанесению ударов стала занимать меньшее количество времени. Это отмечают