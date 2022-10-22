Метеорологи сообщили, что в конце осени многие регионы страны ожидает совсем непредсказуемая погода. По их словам, в ноябре текущего года погоду будет тяжело предугадать, так как будут происходить одновременно несколько климатических отклонений. Причем подобные аномалии будут нести качелеобразный характер из одной крайности в другую.

Синоптики отметили, что в разных частях нашей страны погодные нормы будут сильно разниться. К примеру, на Дальнем Востоке могут произойти сразу несколько погодных аномалий. А Приморью стоит ожидать огромное количество дождей со льдом. Причем, стоит отметить, что в данном регионе ожидается повышенное количество осадков. А температура будет регулярно то падать ниже отметки ноль, то подниматься к плюсовым значениям.

Якутию ноябрь “обрадует” резкими сильными морозами. Уже в начале месяца жителям республики следует готовиться к 30-градусным морозам, что даже для такого северного региона является аномальным явлением в осенний период.

А вот Москву ноябрь сначала порадует аномальным теплом, а затем температура резко понизиться, и начнутся постоянные снегопады вперемешку с дождем.