Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что западные страны планируют создать программу для поддержки Украины, которая будет аналогом «плана Маршала». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Шольц отметил, что уже сейчас необходимо рассматривать будущую систему финансирования Украины. По его словам необходимо определиться каким образом будет производиться обеспечение финансовой помощи и возможность ее поддержки. «Восстановление и модернизацию Украины рассмотреть необходимо на годы вперед», отметил канцлер ФРГ.

О том, что канцлер Германии Олаф Шольц совместно с главой Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен предложили создание специальной программы для финансовой помощи Украины сообщалось еще 23 октября текущего года. По мнению политиков, Украина является кандидатом по вступлению в Европейский Союз, поэтому странам объединения необходимо оказать должную поддержку Украине.

По оценке Всемирного банка, Украина понесла ущерб в результате боевых действий на сумму 350 миллионов евро.