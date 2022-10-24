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Канцлер Германии Олаф Шольц совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявили, что необходима разработка так называемого «плана Маршала» для восстановления Украины. Однако ранее немецкий канцлер сообщал, что подобных мер будет недостаточно. Такую информацию сообщило издание Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также политики сделали заявление о том, что для Украины просто необходимо создать платформу для контроля по оказанию помощи. Это, по их мнению, даст возможность распределять денежные средства в правильные русла.

В июне Шольц уже упоминал о новом «плане Маршала» для Украины, а уже в августе канцлер отмечал, что необходим более масштабный проект. По его оценке, восстановление Украины должно обойтись в миллиарды.

Напомним, что «план Маршала» – это проект по восстановлению европейских стран после окончания Второй мировой войны. Он назван в честь государственного секретаря США Джорджа Маршала, который и предложил создать такую программу в 1947 году.

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