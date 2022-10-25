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Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» на своем Telegram-канале «Операция Z», российские подразделения продолжают держать оборону на Херсонском направлении и успешно отбивают все атаки противника. Причем не просто отбивают, а еще и берут в плен, оставшихся в живых военнослужащих ВСУ.

Военкоры недавно опубликовали у себя на канале фотографию целой группы украинских военнослужащих, которые были захвачены в плен в степях Херсонщины. Точная дата фотографии остается загадкой, однако снимок уже широко распространился по Сети. А некоторые особо догадливые комментаторы даже сделали предположение, что это бойцы ВСУ, которым повезло выжить после неудачной атаки на позиции армии Российской Федерации.

Также пришло сообщение от заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. В своем Telegram-канале он заявил, что на Бериславском направлении утром 24 октября российскими войсками была захвачена диверсионная группа ВСУ.

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