Марина Ершова, которая является популярным блогером на «Яндекс.Дзене», отправилась на отдых в Азию и поведала об истинном отношении местного населения к россиянам. Так, по ее словам, жители Индонезии очень приветливы с русскими туристами.

Блогер отметила, что многих ее соотечественников интересует вопрос о том, поменялось ли отношение к туристам из России в популярных туристических странах. Девушка отметила, что во всех азиатских странах, в которых ей удалось побывать за последнее время вместе со своим супругам, местные встречали их очень приветливо и радушно.

«Сейчас мы добрались до Индонезии… Никакой агрессии пока мы тут не встречали», сообщила в своем блоге Марина Ершова. Помимо этого, девушка подчеркнула, что у местных принято приветствовать россиян путем сжатия ладони в кулак и поднятия руки вверх. Блогер отметила, что подобное приветствие азиаты оказывают русским не только в Индонезии, но и в Малайзии, Таиланде, Индии.