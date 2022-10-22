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Среди многих туристов остров Бали считается одним из лучших мест, где можно переждать северную и холодную российскую зиму. Поэтому очень многие россияне, которые не любят унылую зимнюю пору в России, мечтают приехать на Бали в начале ноября и оставаться там вплоть до начала марта. Об этом сообщает издание “Lenta.ru”

Однако не стоит думать, что в это время вас ждет беззаботный отдых на пляже под палящими лучами солнца. Ведь на Бали с Ноября по Март длится сезон дождей. А это значит, что вас будет ждать жара в 30 градусов, внезапные проливные тропические ливни и неимоверная духота.

А вот, начиная с апреля и вплоть до сентября, погода на острове Бали будет мягкой, солнце будет светить почти каждый день, а температурный режим будет в пределах очень комфортных +25 градусов. Причем эти «сухие» месяцы отмечаются меньшим количеством туристов, и отдых будет значительно более дешевым. Поэтому тем, кто любить экономить можно посоветовать посещать остров именно в этот период времени.

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