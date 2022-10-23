Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины продолжаются. Репортером Андреем Руденко была обнародована информация, что в результате одного из ракетных ударов российскими военными была повреждена подстанция «Хмельницкая», которая подавала электрическую энергию к железнодорожным узлам на западе Украины.

Сообщается также о ракетном обстреле непосредственно и инфраструктуры самих железнодорожных путей в Украине. Последними ракетными обстрелами армии Российской Федерации удалось вывести из строя железную дорогу в некоторых местах Донбасса и на Херсонском направлении. Теперь противник будет испытывать очень большие трудности с доставкой резервов живой силы, вооружения и прочей логистикой, связанной с обеспечением фронта всем необходимым.

Напомним, что раннее репортер Андрей Руденко сообщал об успехах Народной милиции ДНР на Авдеевском направлении. В результате точной работы артиллеристов 100-й бригады военнослужащих ДНР была уничтожена позиция ВСУ.