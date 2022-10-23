Муниципальный депутат Вадим Сафонов прокомментировал ситуацию с законом о КРТ и деятельность петербургского Общественного штаба по вопросам новой «реновации». Он сделал акцент на том, что документ нужно отменять, так как правки не имеют никакого смысла.

«Я со всей ответственностью заявляю, что этот закон не применим ни в какой форме. Этот закон действительно проще отменить, чем переделать его поправками», — сообщил Сафонов.

Он также придерживается мнения о том, что встречи Общественного штаба по этому вопросу не имеют смысла. В них, как считает мундем, сегодня нет конструктива.

«Честно скажу, мне крайне не нравится, когда такие мероприятия превращаются в скандал намеренно. Я не считаю, что это конструктивно», — подвел итог Вадим Сафонов.

Напомним, летом в Северной столице был принят инициированный губернатором Александром Бегловым скандальный закон о КРТ, согласно которому девелоперы могут сносить так называемые «хрущевки». В экспертном сообществе закон критиковали за то, что он не защищает интересы горожан – никто не гарантирует им равноценное жилье.

После общественного резонанса, был создан Общественный штаб. Участники собирались уже трижды, однако власти не хотят слышать горожан. Из-за этого процесс не дает результатов.