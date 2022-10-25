Русская весна сообщает, что в Сети появились видеокадры, на которых колонна ВСУ оказалась под огнем российских бойцов. Данные кадры сняли украинские боевики.

На видеокадрах можно заметить, что первый автомобиль украинской колонны был поражен осколками в результате обстрела.

Раннее сообщалось о том, что по всей территории Украины слышна воздушная тревога. Российские военные продолжают наносить массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. В результате данных обстрелов по территории всей страны замечаются перебои с электричеством и водоснабжением.

Также есть информация о том, что США могут прекратить поставки финансирования и вооружения Украине, если Зеленский не перестанет жаловаться всему миру на нехватку помощи от Запада.