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Русская весна сообщает о том, что в Интернете появилась видеозапись, на которой можно увидеть наступление армии ДНР в марьинском направлении.

Бойцы армии Донецкой Народной Республики сейчас освобождают территории в данном направлении.

Данное направление на сегодняшний день считается одним из сложнейших участков фронта, так как ВСУ превратили его в укрепительный район, полный бетонированных окопов, подземных ходов и прочего.

До врага в данном направлении не больше одного километра.

Российские бойцы рассказывают о своих успехах на фронте и результатах борьбы с украинскими нацистами.

Раннее сообщалось о том, что в криворожском направлении ВСУ понесли огромные потери как личного состава, так и среди вооружения и боевых машин.

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