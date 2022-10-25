Русская весна сообщает о том, что в Интернете появилась видеозапись, на которой можно увидеть наступление армии ДНР в марьинском направлении.

Бойцы армии Донецкой Народной Республики сейчас освобождают территории в данном направлении.

Данное направление на сегодняшний день считается одним из сложнейших участков фронта, так как ВСУ превратили его в укрепительный район, полный бетонированных окопов, подземных ходов и прочего.

До врага в данном направлении не больше одного километра.

Российские бойцы рассказывают о своих успехах на фронте и результатах борьбы с украинскими нацистами.

Раннее сообщалось о том, что в криворожском направлении ВСУ понесли огромные потери как личного состава, так и среди вооружения и боевых машин.