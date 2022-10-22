Как сообщает издание «Взгляд», США попытались создать в мире коалицию, чтобы установить предельную стоимость для российской нефти, и, похоже, у них ничего не получилось. Официальный Вашингтон хотел заручиться поддержкой не только своих союзников в Европе, но и других влиятельных государств по всему миру. Однако у США ничего не вышло, ведь ни Китай, ни Индия, ни даже Саудовская Аравия не изъявили желания поддержать идею США и ограничить доходы Российской Федерации от продажи нефтепродуктов.

США вместе со своими ближайшими союзниками планируют во время встречи G7, которая пройдет 5 декабря, объявить о предельном потолке цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго. Однако дата встречи все ближе, а поддержки этой идеи кроме как среди союзников, нет.

Причем сами США не делают никаких сенсационных заявлений. Даже американский Минфин заявил о том, что предельная цена на российскую нефть будет около 60 долларов. Напомним, что сейчас российскую нефть покупают по 70 долларов за баррель. Причем уже звучат заявления от США о добровольном исполнении данного требования, никаких ультиматумов или штрафов они пока вводить не планируют.