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Сообщается о том, что не так давно Германия заявила о готовности вернуться к поставкам топлива из России, однако после того, как конфликт на Украине будет окончен.

Вышеуказанная информация появилась на страницах одного из турецких изданий. Берлин в своей позиции отразил и то, что Россия должна будет возместить ущерб киевскому режиму и вернуть территории. Читатели турецкого издания лишь посмеялись над смелыми высказываниями ФРГ.

Некоторые читатели статьи посоветовали, чтобы немцы жгли навоз.

Раннее сообщалось о том, что американский полковник Макрегор назвал политику США в отношении Украины странной. По мнению военного, лучшим решением Байдена в сложившейся ситуации станет помощь сторонам в мирном урегулировании конфликта, а не ввязывание в конфликт между Москвой и Киевом.

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