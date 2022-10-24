Американское издание National Review опубликовало материал, в котором разместило вопросы относительно конфликта на Украине. Причем эти вопросы являются «неудобными» для многих жителей США.

Так, в своей статье издание приводит информацию о том, что Запад во всю трубит о том, что Российская Федерация уже находится на грани «распада». Издание подчеркивает, что данные заявления являются беспочвенными фантазиями средств массовой информации западных стран.

У Запада отсутствует возможность создания на Украине самодостаточного государства, потому что они не в силах искоренить коррупционный неонацистский режим. А роль Соединенных Штатов заключается в их покровительстве киевского режима.

Стоит отметить, что ранее Байден сообщал о том, что США встанет на защиту только стран НАТО, то есть вступление Америки в конфликт Украины с Россией исключено. Хотя в тоже время Байден подчеркнул, что американское правительство спит и видит, чтобы эскалация завершилась потерей власти Владимиром Путиным. Многие сенаторы Штатов, в особенности Митч Макконнелл, считают, что одним из самых важных на сегодняшний день вопросом для США является украинский конфликт.