Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют попытки прорыва на Херсонском направлении. На этот раз российские военные снова смогли отразить атаку противника. ВСУ предприняли попытку штурмовать линию фронта в Херсонской области. Однако ВС РФ в результате слаженной командной работы смогли не просто отразить атаку, но и взять в плен украинских военных.

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Телеграм-канале сообщил, что бойцам вооруженных сил Российской Федерации удалось взять в плен украинских танкистов на Херсонском направлении.

Ранее мы сообщали, что подобные попытки прорыва противник предпринимает также в районе Сватово-Кременная Харьковской области. Однако все их попытки были напрасны, так как вооруженные силы Российской Федерации уверенно отразили все атаки. Оставшимся бойцам украинского батальона ничего не оставалось, как отойти на свои прежние позиции.