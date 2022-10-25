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Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о том, что на Совете по обеспечению нужд СВО выступление российского президента будет открытым.

Помимо выступления Владимира Путина речь также шла и о выступлении Мишустина и Собянина. Песков подчеркнул, что возможный обмен мнениями среди лидеров будет происходить в закрытом режиме.

Раннее стало известно о том, что первое совещание по поводу обеспечения нужд СВО будет проведено 25 октября с помощью использования технологий видеоконференцсвязи.

Точное время проведения данного совещания не сообщалось.

Данный совет по обеспечению нужд СВО был создан президентом РФ 21 октября. Возглавил его Мишустин, а в состав совета входит в том числе мэр Москвы Собянин, Сергей Шойгу, директор ФСБ Бортников и другие чиновники.

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