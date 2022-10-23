На телеканале НТВ вышел материал, в котором сообщалось, что на протяжении текущей недели украинские объекты критической инфраструктуры подвергались регулярным массированным обстрелам со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Однако этих действий еще недостаточно, чтобы киевский режим согласился на переговорный процесс для достижения мирового соглашения. По заявлению президента, Украины он не намерен вести никаких переговоров с Кремлем.

Бывший советник Белого дома Чарльз Купчан сообщил, что НАТО планирует выступить в защиту своей территории. Но, по мнению Купчана, часто подготовка происходит совсем не к той войне, которая ожидается. Запад совершил просчет с тем, что Россия сможет своими БПЛА практически уничтожить критические цели на всей территории Украины.

По заявлению Ильи Кивы, бывшего депутата Верховной Рады Украины, украинское население осталось без электичества, а в некоторых районах даже без воды. И команде Зе остается лишь надеяться, что их собственный народ не свергнет таких правителей.