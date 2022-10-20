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Украинское руководство делает ставку на то, что войска России уже почувствовали усталость. Поэтому ВСУ собрали большое количество живой силы и техники для того, чтобы совершить наступление в направлении Херсонской области. Украинское командование уверено в успехе своих вооруженных сил, поэтому уже ведут подготовку к празднованию «взятия Херсона».

По сообщению издания «Свободная пресса», с фронтовых зон поступает информация о том, что ВС РФ не собираются сдавать территории, а напротив, намериваются идти в контратаку. Недавние попытки ВСУ прорвать линию обороны обернулись для них огромными потерями техники и человеческими жертвами. Причем есть информация, что НАТО предоставило контрактников для участия в данном наступлении.

Но Генштаб Украины все еще не перестает делать ставки на усталость российских военных. Ходят слухи, что Зеленский отдал приказ сделать наградные ордена «За взятие Херсона».

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