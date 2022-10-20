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Как сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на военного эксперта Сергея Ищенко, Сергей Суровикин своим публичным заявлением относительной ситуации с Херсонским плацдармом выдвинул украинской стороне жесткий ультиматум.

Сергей Ищенко отмечает, что во время своего интервью Суровикин отметил, что киевские власти могут прибегнуть к запрещенным методам ведения войны и даже нанести удары по плотине Каховской ГЭС. В таком случае генерал Суровикин заявил, что не исключает «принятие непростых решений».

Ищенко выдвинул предположение, что это заявление генерала необходимо рассматривать не с точки зрения гуманитарной катастрофы для мирного населения, а с точки зрения возможности эффективно вести военные действия. Поэтому в случае прорыва дамбы и разлива Днепра снабжение группировки на правом берегу будет ограничено, что приведет к массированному наступлению со стороны ВСУ по всей линии фронта. Как вариант, Ищенко рассматривает симметричный ответ российской стороны по дамбам, которые расположены выше по течению Днепра.

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