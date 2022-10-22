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Если Газпром прекратит Молдавии подачу газа за неуплату по счетам, то остановит свою работу единственная на территории Молдавская государственная районная электростанция. По сообщению издания «Свободная Пресса» в центральной и Южной Молдавии будут происходить веерные отключения электроэнергии, так как ее просто-напросто не хватает в период пикового потребления.

Компанией Premier Energy было объявлено, что дефицит мощности составляет 284 МВт в час в результате того, что украинским компаниям сейчас проблематично поставлять энергетический ресурс, который ранее мог перекрывать потребности Республики Молдова на целых 30 %. А основная электроэнергия поставляется от Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье.

Для того, чтобы производить необходимые объемы эклектической энергии «Молдовагаз» выделяет дополнительные кубометры газа, а это составляет 0.9 м³. И если учесть тот факт, что Газпром может в любой момент перекрыть подачу газа в Молдавию из-за накопившегося долга, то чрезвычайная ситуация в стране неминуема.

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