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Литовский фотограф представил свою работу на конкурс микрофотографии, где запечатлена голова муравья крупным планом. Издание Daily Mail написало, что этот снимок привел в ужас огромное количество людей, которые решили, что такому существу самое место быть главным монстром в каком-нибудь фильме ужасов.

Автором данной фотографии является литовец Эугениюс Каваляускас. Голова муравья, которая представлена на снимке, была заснята с пятикратным увеличением с использованием микроскопа. Работа фотографа была выставлена на конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition. Жюри и критики отметили данную работу, а автор снимка рассказал, что муравья для фото он нашел у себя на заднем дворе дома.

Каваляускас прокомментировал свою работу так, что он просто очарован той красотой, которая была создана руками Бога. И хотя многие посетители выставки решили, что муравей больше похож на монстра, автор уверяет, что в природе не может быть ничего ужасного.

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