Организаторы ежегодного фестиваля «Песня года» решили в 2022 году не приглашать известную певицу Софию Ротару. Такое решение организаторов было обусловлено позицией Ротару, которую она заняла касательно проведения специальной военной операции на территории Украины. Также причиной отказа стал факт отправки финансовой помощи вооруженным силам Украины певицей. На фоне этих событий, известная актриса Яна Поплавская попрощалась с Ротару и пожелала ей «счастливого» пути.

Поклонники Софии Ротару выразили свое мнение, касательно этой ситуации, однозначно. Они уверены, что после этого поступка карьера певицы подошла к своему финалу на территории Российской Федерации.

Яна Поплавская выразила иное мнение. Она считает, что Ротару должна сама определиться на счет своей карьеры и дальнейших выступлений на территории России. Однако она отметила, что в данный момент в России необходимо продвигать артистов, которые способны поднять народный дух.