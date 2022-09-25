Жители Севера Петербурга могут оказаться в настоящей транспортной «ловушке» после решения Смольного отремонтировать дороги осенью, когда дачники и студенты возвращаются в город на работу и учебу после летнего отдыха.

Ранее жизнь значительно осложнилась для тех, кто вынужден ездить по Московскому и Пулковскому шоссе на юге города. Теперь асфальтовое покрытие меняют еще на Приморском шоссе на участке от Лахтинского моста до Лисьего Носа. Заторы образуются и из-за ремонта на Лахтинском проспекте.

Дорожные службы ограничили проезд также на Богатырском, Шуваловском и Комендантском проспектах. Петербуржцы возмутились несвоевременному закрытию дорог во многих районах города, в результате чего автомобилистам приходится стоять в огромных пробках, опаздывая на работу.

Таким образом транспортный коллапс, который долгое время наблюдается на Пулковском шоссе, может повториться на севере Петербурга. Почему работы нельзя было провести летом, когда трассы намного свободнее, остается вопросом.

Удивляет и нежелание Смольного организовать работы по ремонту улиц по ночам, когда движение не такое интенсивное. Петербуржцы заподозрили команду губернатора Александра Беглова в нецелевом расходовании средств из-за слишком частого ремонта покрытия, которое очень быстро приходит в негодность.