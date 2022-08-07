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Очередной котел для ВСУ намечается в Николаеве, куда подошли 25 тысяч российских военнослужащих. Этой численности вполне достаточно, чтобы окружить город, пишет портал «Свободная пресса».

Окружение и последующее освобождение Николаева позволит российской армии решить сразу две важных задачи. Первая из них – это предотвращение контратаки ВСУ на Херсон, о которой президент Украины Зеленский и командование украинской армии говорят денно и нощно.

Вторая задача – получить в свое распоряжение плацдарм для наступления на Одессу. Одна из целей специальной военной операции заключается в создании сухопутного коридора до Приднестровья. Поэтому установление контроля над Николаевом вполне может стать первым шагом на пути к ней.

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