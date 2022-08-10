читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые из Йельского университета в США, исследовав особые метаболические пути для создания нового типа фотосинтеза в обычном сорняке, известном как портулак, открыли перспективные способы выращивать более засухоустойчивые культуры. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Исследователи из Йельского университета выявили механизм того, как Portulaca oleracea, (портулак огородный) объединяет два разных метаболических пути для создания нового типа фотосинтеза, который позволяет этому сорняку выдерживать засуху, оставаясь высокопродуктивным.

«Это очень редкое сочетание признаков, благодаря которому удалось создать своего рода «суперрастение», которое может быть потенциально полезным для задачи выращивания сельскохозяйственных культур», – отметила Эрика Эдвардс, профессор экологии и эволюционной биологии Йельского университета и старший автор исследования.

Разные виды растений, независимо друг от друга, развили множество механизмов для улучшения фотосинтеза – процесса, посредством которого растения используют солнечный свет для синтеза питательных веществ из углекислого газа и воды. Например, кукуруза и сахарный тростник развили тип фотосинтеза, обозначаемый учеными как С4, который позволяет растению оставаться продуктивным при высоких температурах. Растения-суккуленты, такие как кактусы и агавы, обладают другим типом, называемым САМ-фотосинтезом, который помогает им выживать в пустынях и других районах с небольшим количеством воды.

И C4, и CAM выполняют разные функции, но задействуют один и тот же биохимический путь, чтобы действовать как «дополнения» к обычному фотосинтезу. Что делает уникальным портулак – это его обладание обеими этими эволюционными адаптациями, что позволяет ему быть как высокопродуктивным, так и очень устойчивым к засухе.

Большинство ученых ранее считали, что механизмы C4 и CAM действуют в листьях портулака независимо. Но научная группа из Йельского университета под руководством ученых Хосе Морено-Виллена и Хаорана Чжоу провела пространственный анализ экспрессии генов в листьях портулака и обнаружила, что активность C4 и CAM полностью интегрирована. Они действуют в одних и тех же клетках, а продукты САМ-реакций обрабатываются путем С4.

В совокупности такая система обеспечивает необычайно высокий уровень защиты растений во время засухи. Исследователи построили модели метаболических потоков, которые предсказали появление интегрированной системы C4+CAM, что отражает их экспериментальные результаты.

Авторы исследования отмечают, что понимание этого нового метаболического пути может помочь ученым разработать новые способы выращивания многих важных сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, способными противостоять длительной засухе и условиям глобального климатического кризиса.

«С точки зрения разработки цикла C4+CAM для такой культуры, такой как кукуруза, предстоит еще много работы, прежде чем это станет реальностью. Но мы показали, что два пути могут быть эффективно интегрированы, и возможно, что существует гораздо больше видов природных систем C4+CAM, ожидающих своего открытия», – считает Эдвардс.

Вам может понравиться

В Германии выпущен доступный комплект солнечных панелей для снабжения энергией отдельных квартир

Немецкая компания-стартап We Do Solar вывела на рынок недорогой комплект из восьми фотоэлектрических панелей, которые жильцы отдельных квартир в многоэтажках могут размещать на балконе, чтобы питать свои электроприборы. Об этом

Энергоэффективное жилищное решение в Швеции – недорогие дома на солнечных батареях

Двухэтажные жилые дома площадью 150 кв. м, возведенные в Эребру (Швеция) из недорогих сборных модулей, почти полностью способны обеспечить себя электричеством от солнечных панелей. Об этом сообщает онлайн-журнал Yanko Design.

Стартап в США создал перезаряжаемое безопасное жидкое наноэлектротопливо для аккумуляторов

Компания-стартап Influit Energy, действующая при Иллинойском технологическом институте в Чикаго (IIT), разработала пять отдельных проектов в качестве компонентов инновационной замкнутой энергетической экосистемы. Об этом сообщает официальный сайт IIT. Перевод основных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |