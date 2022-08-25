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Японская компания GITAI, занимающаяся разработкой и выпуском космической робототехники, провела демонстрацию концепции своего роботизированного манипулятора модели IN1 (Inchworm One) для потенциального применения в задачах исследования и освоения Луны. Об этом сообщает портал The Robot Report. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

GITAI IN1 – это робот-манипулятор с концевыми эффекторами захвата на обоих концах механической «руки». Подобные исполнительные органы захвата – это запатентованная технология GITAI, которая позволяет пользователям роботизированных манипуляторов подключать к ним различные инструменты для выполнения нескольких задач, а также позволяет «руке» двигаться автономно, когда у нее есть концевой эффектор на обоих концах конструкции.

Компания GITAI провела различные испытания своих роботизированных устройств – GITAI IN1 и луно/марсохода GITAI R1, соответствующих уровню 3 в стандартах технологической готовности НАСА. Эти испытания проводились в смоделированной лунной среде в кампусе Sagamihara японского космического агентства JAXA.

Во время демонстрации роботы GITAI имитировали задачи, которые могут потребоваться для исследования Луны и строительства лунной базы. Роботы также прошли испытания на мобильность и другие значимые характеристики.

Для проверки характеристик мобильности манипулятор IN1 самостоятельно переместился с лунного модуля на луноход R1. Затем IN1 переместился непосредственно на рабочую площадку, которую нес R1, и выполнил различные задачи. В качестве завершения данного испытания IN1 (также автономно) вернулся к лунному посадочному модулю.

Во время второго теста IN1 – проверки производительности – робот выполнял задачи, связанные с операциями по добыче лунных ресурсов. IN1 ломал камни с помощью режущих инструментов, извлекал образцы ресурсов лопатами и перевозил собранные образцы на буксире. Для выполнения всех этих задач IN1 переключался между несколькими конечными эффекторами.

Компания GITAI была основана в 2016 году и базируется в Токио. Ранее, в октябре 2021 года, она осуществила демонстрацию своих технологий на борту Международной космической станции (МКС). Текущие предложения компании для различных космических программ включают G1 – робота общего назначения для использования в космосе, S1 – робота для решения конкретных технических задач, и H1 – управляющую систему манипулирования роботами.

Ранее издание discover24.ru сообщало о выдвинутой в Японии концепции разработки сооружений с поддержкой искусственной гравитации, предназначенных для рекреационных объектов на Луне и Марсе.

 

 

 

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