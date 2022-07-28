Исследователи из Киотского университета и японской строительной компании Kajima Corp. объявили о планах по разработке и строительству жилых помещений с искусственной гравитацией на Луне и Марсе. Об этом сообщает интернет-издание Freethink. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Каждый объект, получивший название Luna Glass и Mars Glass, имеет форму огромного полого конуса высотой 400 метров (почти такой же высоты, как Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке) и шириной в 200 метров. Планируется создать такие вращающиеся среды обитания на Луне и Марсе, где гравитация заметно меньше, чем на Земле.

Когда конус вращается, центробежная сила толкает все внутри него к внутренним стенам. Установив необходимую скорость вращения (один оборот каждые 20 секунд), как полагают исследователи, получится сопоставить эту центробежную силу с силой стандартной гравитации на Земле. Люди внутри конуса смогут ходить по внутренним стенам так же, как по поверхности Земли.

Но это еще не все: создание искусственной гравитации на Луне и Марсе – только первая часть плана японской концепции. Также намечено оборудовать в Luna Glass и Mars Glass «мини-биомы», которые имитируют земные водные и лесные экосистемы, чтобы люди, живущие в стенах рекреационной среды, могли наслаждаться полноценным земным притяжением наряду с размещенными внутри деревьями, травой и даже озером.

Также предполагается создать транспортную систему с «космическим поездом», который позволит людям пользоваться искусственной гравитацией во время космических путешествий между Землей, Луной и Марсом.

Но все это рассчитано в достаточно долгосрочной перспективе. На первом этапе японские исследователи, согласно их заявлению на пресс-конференции, намерены построить прототип Luna Glass на Луне к 2050 году. В целом же им потребуется не менее 100 лет, чтобы полностью реализовать свой проект.

На данный момент долгосрочное заселение орбиты Земли, Луны, Марса и других мест требует от исследователей полного отказа от земного притяжения, а ведь каждое земное существо развило в себе использование этой силы для навигации в течение миллиардов лет. Исследования астронавтов, проводящих недели или месяцы в условиях микрогравитации, показали атрофию мышц, потерю костной массы, потерю зрения и изменения в иммунной системе.

Конечно, исследований людей, живущих на планетарных телах с низкой гравитацией, не проводилось, но вполне вероятно, что взрослые исследователи столкнутся с проблемами со здоровьем, и как все это может повлиять на роды и нормальное развитие детей, пока что неизвестно. Предполагается, что какая-то, пусть даже временная искусственная гравитация значительно уменьшит эти риски.