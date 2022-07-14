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Секретные технологии Пентагона продолжают попадать в руки российских инженеров, которые внимательно их изучают и разрабатывают эффективные средства противодействия западному вооружению. Портал «Свободная пресса» рассказал, что ВС РФ захватили цифровой прицел гаубицы M777, расчет которой наносил удары по Рубежному.

Авторы отмечают, что руководство расчетом осуществлялось чернокожим инструктором из Соединенных Штатов, а вокруг пушки постоянно дежурило около сотни спецназовцев ВСУ, выполняя роль круглосуточных сторожей. Но уберечь высокие технологии все это совсем не помогло.

Российские ВС получили в свое распоряжение баллистический калькулятор, который дает возможность наносить точные дальнобойные удары, а затем возвращать ствол в исходное положение, чтобы исключить необходимость в новых расчетах перед вторым выстрелом. Эксперты отмечают, что из гаубицы M777 с таким прицелом достаточно совершить три пробных выстрела, после чего снаряды будут ложиться в радиусе максимум 20 метров от цели с дистанции в 20 км. Поэтому баллистический калькулятор – вещь достаточно полезная и обязательно пригодится российским инженерам в ходе разработки новых боевых систем.

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