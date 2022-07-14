Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявления Пентагона о якобы успешных испытаниях американского гиперзвукового оружия. Он отметил, что последние такие тесты с треском провалились, поэтому РФ в сфере гиперзвука ушла далеко вперед и не собирается подпускать США.

Он напомнил, что в распоряжении ВС РФ давно имеются ракеты «Искандер» и «Кинжал», «Циркон» и «Авангард», которые не только успешно прошли испытания. Некоторые из этих боезарядов использовались в реальных боевых действиях и подтвердили заявленные характеристики.

«Главное в испытаниях гиперзвуковой ракеты — это не просто добиться определенной скорости полёта, а «научить» её на такой скорости маневрировать и точно поражать цель. Говорить о том, что «мы научили болванку летать на гиперзвуке», в американских реалиях может прозвучать как техническое достижение, при этом Россия имеет на вооружении немало гиперзвуковых комплексов различного базирования, причем это уже серийные образцы», – цитирует эксперта РИА Новости.

Российские конструкторы в настоящий момент стараются увеличить дальность поражения целей гиперзвуковым вооружением и разрабатывают новые его образцы уже второго поколения. А США пока топчутся на места, пытаясь хоть как-нибудь запустить болванки, которые то взрываются в воздухе, то вообще не могут оторваться от носителя.