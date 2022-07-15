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После старта транспортной реформы по Петербургу начали курсировать лазурные автобусы. Однако они уже несколько раз горели. Это побудило активистов движения «Город перемен» разобраться в причинах произошедшего.

За комментарием общественники обратились к автоэксперту Владиславу Булгакову. Он отметил, что возгорание могло произойти из-за плохо закрепленных деталей или протечки масла. Эксперт недоумевает, почему в таком случае не включилась сигнализация.

«Главное, чтобы и автопарк, и производители этих автобусов вовремя реагировали на такую информацию, изучали причины возгорания каждого автобуса и вовремя вносили конструктивные изменения, которые могли бы эти случаи предотвратить», – добавил он.

Как сообщают очевидцы, салон полностью охватывает огнем за 20 минут. В случае возгорания необходимо придерживаться правил. Нужно сообщить водителю о проблеме, намочить платок, прислонить его к носу и покинуть помещение. Главное – не прикасаться к металлическим деталям. Они могут быть под напряжением.

Напомним, за прошедшие полтора месяца зафиксировано три случая, опасных для жизни горожан. В конце июня автобус полностью сгорел за полчаса. В июле МАЗ попал в аварию. Как сообщали СМИ, у него отказали тормоза. Травмы получили четыре пассажира.

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