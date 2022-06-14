читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из Токийского университета (Япония) изготовили вертикальные полевые транзисторы, которые можно использовать для более эффективного хранения информации в трехмерном массиве. Об этом сообщает портал Asia Research News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Современные потребительские флэш-накопители уже могут похвастаться значительными улучшениями в размере, емкости и доступности по сравнению с предыдущими форматами носителей для хранения данных. Однако эти технологии требуют относительно больших токов для чтения или записи данных. Кроме того, мобильным облачным устройствам и будущим узлам Интернета вещей потребуется энергосберегающая память небольшого размера.

Группа исследователей из Института промышленных наук Токийского университета разработала экспериментальную трехмерную многослойную ячейку памяти на основе сегнетоэлектрических и антисегнетоэлектрических полевых транзисторов (FET) с оксидно-полупроводниковым каналом с напылением атомного слоя. Эти полевые транзисторы могут хранить единицы и нули в энергонезависимом режиме, что означает, что они не требуют постоянного питания.

Вертикальная структура устройства увеличивает плотность информации и снижает энергопотребление при работе. Слои оксида гафния и оксида индия наносились в вертикальной траншейной структуре. Сегнетоэлектрические материалы имеют электрические диполи, которые наиболее стабильны, когда выровнены в одном направлении.

Сегнетоэлектрический оксид гафния спонтанно обеспечивает вертикальное выравнивание диполей. Информация хранится в виде степени поляризации в сегнетоэлектрическом слое, которая может быть считана системой благодаря изменению электрического сопротивления.

С другой стороны, антисегнетоэлектрики любят чередовать диполи вверх и вниз в стертом состоянии, что позволяет эффективно выполнять операции стирания в оксидно-полупроводниковом канале. Команда японских исследователей обнаружила, что в ячейках нового типа для стирания данных требуется лишь крошечный суммарный заряд, что приводит к более эффективным операциям записи.

Команда ученых экспериментировала с различной толщиной слоя оксида индия. Они обнаружили, что оптимизация этого параметра может привести к значительному увеличению производительности. Исследователи также использовали компьютерное моделирование из первых принципов, чтобы построить наиболее стабильные состояния поверхности.

«Мы показали, что наше устройство стабильно в течение как минимум 1000 циклов», – отметил один из авторов исследования Чжуо Ли. Другой автор, Масахару Кобаяши, подчеркнул, что новый подход способен значительно продвинуть технологии энергонезависимой памяти, а экспериментальные прототипы в сочетании с компьютерным моделированием могут помочь создать более экологичную бытовую электронику будущего.

Вам может понравиться

Израильский радар нового поколения Xaver 1000 может «видеть» сквозь стены

Фирма Camero-Tech, базирующаяся в Израиле, создала портативное высокопроизводительное устройство Xaver 1000, способное эффективно «видеть» сквозь стены. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

Домен с названием сети ресторанов, заменившей McDonald’s, выставили на продажу

Почти 300 миллионов рублей хотят владельцы доменного имени, которое полностью совпадает с названием сети быстрого питания “Вкусно и точка”. Под таким названием 12 июня в Москве открылись первые рестораны на

Американские учёные представили новую разновидность твёрдого углерода

Исследователи из Университета Огайо (США) представили доказательства существования новой разновидности углеродного твердого вещества, которую они назвали «аморфным графеном». Об этом сообщает научный портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |