Ученые из Медицинской школы при Северо-Западном университете в Чикаго (США) подтвердили, что для подавляющего большинства людей, не испытывающих особых проблем со здоровьем, поливитамины и пищевые добавки являются «пустой тратой денег», поскольку так и не появилось достаточных доказательств их пользы для сохранения здоровья.

Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По мнению ученых, «волшебного набора таблеток, которые сохранят ваше здоровье», в реальности не существует. Ключевыми решениями в этом вопросе является иное – правильная диета и физические упражнения.

«Пациенты все время спрашивают: «Какие добавки мне следует принимать?» Они тратят деньги впустую и сосредотачиваются на мысли, что должен быть волшебный набор таблеток, которые сохранят их здоровье, в то время как мы все должны следовать научно обоснованным методам здорового питания и физических упражнений», – подчеркнул доктор Джеффри Линдер, руководитель отделения общей медицины Медицинской школы при Северо-Западном университете.

Линдер и его коллеги написали редакционную статью, только что опубликованную в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), где поддерживаются новые рекомендации Целевой группы профилактических служб США (USPSTF) – независимой группы экспертов, которые периодически представляют основанные на фактических данных рекомендации по клиническим профилактическим услугам.

Основываясь на систематическом обзоре 84 исследований, в новом руководстве USPSTF говорится, что «не имеется достаточных доказательств» того, что прием поливитаминов, комбинированных или отдельных пищевых добавок способен помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и рак у здоровых, небеременных взрослых людей».

«Экспертная группа не говорит «не принимайте поливитамины», но отмечает, что если бы они были действительно полезны, об этом стало бы давно известно из доказанной практики», – пояснил Линдер мнение USPSTF.

Впрочем, экспертная группа специально рекомендует не принимать два типа пищевых добавок:

с бета-каротином – из-за возможного повышенного риска рака легких;

с витамином Е – потому что он не имеет чистой пользы в снижении смертности, сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

«Вред заключается в том, что, полагаясь на добавки в течение сравнительно ограниченного времени, пациенты упускают из виду советы медиков о том, как действительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, например, с помощью физических упражнений или отказа от курения», – сказал Линдер.

Очарованные привлекательностью поливитаминов и пищевых добавок, восполняющих дефицит питательных веществ в их рационе, только за 2021 год в Соединенных Штатах люди потратили на их приобретение около 50 миллиардов долларов. Согласно данным JAMA, сейчас более половины взрослых американцев принимают пищевые добавки, и, по прогнозам, их использование имеет тенденцию к росту.

Да, употребление фруктов и овощей связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака, поэтому разумно думать, что основные витамины и минералы можно извлечь из фруктов и овощей, упаковать в таблетки и избавить людей от проблем и затрат на поддержание здорового образа жизни. Но медики поясняют, что именно цельные фрукты и овощи содержат смесь витаминов, фитохимических веществ, клетчатки и других питательных веществ, действуя синергетически. По отдельности те же микронутриенты могут действовать в организме совсем иначе.

Линдер отметил, что людям с дефицитом витаминов может быть полезно принимать пищевые добавки, такие как кальций и витамин D, которые, как было показано, предотвращают переломы и, возможно, падения у пожилых людей.

Кроме того, новые рекомендации USPSTF не распространяются на людей, которые беременны или пытаются забеременеть. «Некоторые витамины, такие как фолиевая кислота, необходимы беременным женщинам для поддержания здорового развития плода. Наиболее распространенным способом удовлетворения этих потребностей является прием витаминов для беременных. Хотя необходимы дополнительные данные, чтобы понять, как определенные витаминные добавки могут изменить риск неблагоприятных исходов беременности и сердечно-сосудистых осложнений во время беременности», – отметила доктор Натали Кэмерон из Медицинской школы Northwestern.

Доктор Дженни Цзя, еще один соавтор редакционной статьи JAMA, которая изучает профилактику хронических заболеваний в семьях с низким доходом, добавила, что здоровое питание может быть проблемой, когда промышленно развитая продовольственная система, как в США, не ставит здоровье на первое место.

«Здоровая пища стоит дорого, и у людей не всегда есть средства, чтобы найти условия для занятий спортом», – пояснила Цзя. В течение последних нескольких лет она работала с благотворительными продовольственными фондами, которые поставляют бесплатные продукты нуждающимся людям, пытаясь помочь подобрать для этих целей более здоровые продукты питания, а также обучать тех, кто делает пожертвования, предоставлять более здоровые варианты.