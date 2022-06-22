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Компания Modern Synthesis представила новую технологию, позволяющую производить экологичный устойчивый биотекстиль из микробов путем их простого «плетения» и «выращивания». Об этом сообщает онлайн-журнал Yanko Design. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Все больше компаний-производителей потребительских товаров рассматривают перспективную экосистему материалов, процессов и продуктов из возобновляемых источников как часть экономики замкнутого цикла, в которой отходы делятся, повторно используются, восстанавливаются, перерабатываются или обновляются для создания новых продуктов. Экологичность также может означать и создание новых материалов, дизайнов и более устойчивых способов для индустрии моды.

Последнее только что было представлено в виде нового биоматериала от компании Modern Synthesis. Это стартап, который работает над инновациями в области биоматериалов для индустрии моды, стремясь найти радикальные и регенеративные решения в области материалов, которые могут значительно сократить загрязнение и выбросы пластика.

В частности, компания уже начала выращивать ткань, которую можно использовать для модной одежды из микробов. За этой идеей стоит наука, поэтому Modern Synthesis убедила людей финансировать свои исследования и с гордостью сообщила, что получила более 4 миллионов долларов в виде начального финансирования от AgFunder для разработки микробной текстильной платформы.

Основатели Modern Synthesis Джен Кин и Бен Рив осознали необходимость в более экологичных материалах и решениях. Ожидается, что финансирование от AgFunder поможет команде расшириться, построить экспериментальный объект в Лондоне и нарастить производство. Потенциал этого проекта огромен.

Компания Modern Synthesis представила новую технологию, позволяющую производить биотекстиль из микробов путем «плетения» и «выращивания» бактерий K. rhaeticus, которые содержатся в чайном грибе. Разработанный и запатентованный микробный процесс ткачества для создания ткани и композитов реализован путем простого выращивания микробов. «Ткачества» в его традиционном понимании при этом не происходит – фактически, бактерии просто растут и тянутся за крошечными волокнами наноцеллюлозы для создания нетканого волокна.

Со временем бактерии вырастают в тканевый биоматериал и принимают форму заданного каркаса, если в этом есть необходимость. В то же время бактерии, выращенные внутри контейнера, могут образовывать структуру любой формы.

Это микробное ткачество можно сравнить с 3D-печатью, потому что его также можно использовать для производства обуви, как показала Джен Кин в своем экспериментальном исследовании еще в 2018 году. Обувной бизнес – лишь одно из возможных практических применений, но следует предполагать, что этот новый процесс будет использоваться в других отраслях.

В ближайшем будущем речь может пойти об одном из ведущих брендов спортивной одежды, использующем эту тихнологию, поскольку Modern Synthesis недавно поделилась своим процессом прототипирования и материалами с этой пока неназванной компанией.

Целью Modern Synthesis является дальнейший значительный вклад в экономику замкнутого цикла. Как пояснила Кин в своем отчете: «В конечном итоге мы пытаемся построить систему замкнутого производства с этими микробами. Это позволяет нам использовать сельскохозяйственные отходы, использовать микробы в качестве производственных единиц и превращать их в более жизнеспособные материалы. С другой стороны, мы видим возможность получить полностью целлюлозные материалы нового класса, способные после использования подлежать легкой переработке и утилизации».

Замена материалов животного и нефтехимического происхождения также является целью стартапа. За счет этого микробная текстильная технология значительно поможет индустрии моды снизить выбросы углекислого газа. Использование бактерий для преобразования в наноцеллюлозу сахара, полученного из сельскохозяйственных отходов, является еще одной из инновационных разработок, которые также могут быть применены во многих отраслях промышленности.

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