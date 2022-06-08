Международная группа исследователей пришла к интересным выводам, изучая останки куриц, которые относятся к давним временем. Изучив более 600 мест в 89 странах, где были найдены останки, учёные пришли к выводам, что курицу одомашнили позже, чем предполагалось. И поначалу ей покланялись, а не использовали в пищу.

Как предполагают учёные, процесс одомашнивания куриц начался около 3,5 тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии. Вероятно, на территории современного Таиланда. До этого считалось, что курица была приручена в Китае 10 тысяч лет назад. Со временем культура одомашнивания куриц проникла в Европу.

Изначально люди относились к курицам, как к экзотике. К примеру, много куриных костей нашли в погребениях знатных людей. Таким образом, курица для человека того времени являлась кем-то вроде проводника умершего в загробный мир, считают учёные.

Есть куриное мясо в Европе начали при расцвете римского государства. В первом тысячелетии нашей эры римляне популяризировали употребление мяса некогда экзотических птиц и их яиц в пищу, считают исследователи. Что и продолжается по сей день.