Плохой знак – так прокомментировали шведские учёные обнаружение потенциально опасного для человека коронавируса у мышей. Исследователи из Уппсальского университета обнаружили у распространённых в Швеции да и во всей Европе рыжих полёвок следы так называемого бетакоронавируса. Об этом пишет журнал Viruses.

Патоген нашли у относительного небольшого числа животных – примерно у 3,5% от 450 изученных особей рыжих полёвок. Впрочем, этого уже достаточно, чтобы появился риск переноса вируса в человеческую популяцию, поскольку мыши довольно тесно контактируют с людьми, говорят учёные.

Новый бетакоронавирус называли вирусом Гримсе. По структуре он схож с другими зоонозными вирусами, способными передаваться от животных к человеку и вызывать заболевания с симптомами ОРВИ.

Насколько опасен вирус Гримсе для человека, исследователи пока затрудняются сказать. Однако все основания продолжать мониторинг за распространением вируса среди животных есть, заключили специалисты.