Число магазинов, торгующих исключительно продукцией компаний Apple, Samsung, а также Lego и Nike, существенно сократится. Такое заявление сделала компания Inventive Retail Group. Именно она занимается продажами продукции указанных брендов в России.

Как сообщает ТАСС, представители компании заявили, что сама она продолжает свою деятельность на российском рынке, однако ввиду объективных причин уменьшит число торговых точек. Одним из основных приоритетов компании, отметили в Inventive Retail Group, остаётся обеспечение российских потребителей “необходимой для жизни продукцией”. Предполагается, что часть товара в магазины будет поступать по схеме параллельного импорта.

Крупные западные бренды стали уходить с российского рынка с конца февраля на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе и введения против России экономических санкций.

Позже правительство России разрешило ввозить продукцию ушедших брендов в страну по схеме параллельного импорта, то есть без учёта мнения правообладателя. До этого закупать в иностранном государстве товар и привозить его в Россию для продажи без разрешения производителя считалось незаконным.