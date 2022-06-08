читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Число магазинов, торгующих исключительно продукцией компаний Apple, Samsung, а также Lego и Nike, существенно сократится. Такое заявление сделала компания Inventive Retail Group. Именно она занимается продажами продукции указанных брендов в России.

Как сообщает ТАСС, представители компании заявили, что сама она продолжает свою деятельность на российском рынке, однако ввиду объективных причин уменьшит число торговых точек. Одним из основных приоритетов компании, отметили в Inventive Retail Group, остаётся обеспечение российских потребителей “необходимой для жизни продукцией”. Предполагается, что часть товара в магазины будет поступать по схеме параллельного импорта.

Крупные западные бренды стали уходить с российского рынка с конца февраля на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе и введения против России экономических санкций.

Позже правительство России разрешило ввозить продукцию ушедших брендов в страну по схеме параллельного импорта, то есть без учёта мнения правообладателя. До этого закупать в иностранном государстве товар и привозить его в Россию для продажи без разрешения производителя считалось незаконным.

Вам может понравиться

Шахназаров осудил Коржа за выступление в России после его заявлений

Белорусский певец Макс Корж в последнее время стал центром разговоров. Недавно он опубликовал релиз песни, в котором речь идет о событиях на Украине. Этот трек вызвал много обсуждений среди поклонников.

74 миллиона евро задолжала Россия в виде компенсаций по решениям ЕСПЧ

Совет Европы обнародовал данные о долге России по выплате компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Он составляет 74 миллиона евро. Об этом сообщает газета “Коммерсантъ”. После того,

Военнослужащие ВС РФ сфотографировались у знаменитого пограничного столба из постановки ВСУ

Телеграм-канал NVP73 опубликовал фотографии российских военнослужащих у легендарного пограничного столба, у которого ранее украинские боевики делали постановочное видео. Бойцы ВС РФ обнаружили его на территории Харьковской области. Напомним, что фото
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |