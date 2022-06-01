читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рейтинг градоначальника Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает стремительно падать. Об этом свидетельствует обновленная информация «Биржи губернаторов».

Согласно опубликованным «Политброкером» данным, в список аутсайдеров вместе с губернатором Северной столицы попали главы Хакасии и Коми Валентин Коновалов и Владимир Уйба. Ранее журналисты уже информировали, что акции Беглова стремятся ко дну.

Причиной снижения показателей петербургского градоначальника послужила провальная транспортная реформа, разрушение объектов культурного наследия и пассивное отношение к помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Также на рейтинг Беглова могли негативно повлиять срывы сроков строительства новых станций метро и сдачи жилья.

Вам может понравиться

Швейцарские ученые разработали новый процесс 3D-печати смолой, который в 30 раз быстрее

Ученые из Федерального политехнического института Лозанны (EPFL) в Швейцарии продемонстрировали впечатляюще быструю новую технологию 3D-печати с использованием смолы, отверждаемой воздействием светового луча. Об этом сообщает интернет-издание Tom’s Hardware. Перевод основных

Пригожин рассказал, куда исчезают вице-губернаторы Петербурга

Редакция издания «Блокнот» обратилась к предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию с отставкой вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Журналисты привели в пример ряд чиновников, освободивших свои должности. По их словам, в Сети
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |