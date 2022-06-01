Рейтинг градоначальника Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает стремительно падать. Об этом свидетельствует обновленная информация «Биржи губернаторов».

Согласно опубликованным «Политброкером» данным, в список аутсайдеров вместе с губернатором Северной столицы попали главы Хакасии и Коми Валентин Коновалов и Владимир Уйба. Ранее журналисты уже информировали, что акции Беглова стремятся ко дну.

Причиной снижения показателей петербургского градоначальника послужила провальная транспортная реформа, разрушение объектов культурного наследия и пассивное отношение к помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Также на рейтинг Беглова могли негативно повлиять срывы сроков строительства новых станций метро и сдачи жилья.