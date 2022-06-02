Простейшие меры домашней электробезопасности

Повседневная жизнь, насыщенная разного рода высокотехнологичными устройствами, не лишена опасностей, проявляющихся обычно редко, но зачастую в виде несчастных случаев.

В первую очередь с настороженностью следует относиться к электротехническим приборам. Не важно, куплены ли электротовары оптом или в розницу, дешево или подороже, все они без исключения, естественно при несоблюдении техники безопасности, могут нести в себе угрозу здоровью, а иногда и жизни человека. Поэтому, если вы всерьёз заинтересованы в надежной и безопасной эксплуатации устройства, стоит задуматься о профильном обучении, для чего подойдёт учебный центр по электробезопасности. К счастью, прогресс не стоит на месте и сегодня это можно сделать… не выходя из дома, поэтому пройти обучение электробезопасности онлайн может даже занятой человек!

Главное – не расслабляться

Часто люди, привыкшие к пользованию одних и тех же приборов, перестают ощущать опасность и относятся к ним порой, как к домашним животным, а напрасно. Каждое устройство, которое подключается к электросети, должно периодически осматриваться на предмет целостности изоляции, тем более в местах трения, периодических или постоянных перегибов провода. Особого внимания заслуживают розетки, ведь именно этот элемент, выступающий в роли коммуникатора между проводкой, человеком и прибором, становится причиной коротких замыканий, а иногда и поражения человека электрическим током.

Экономия – не всегда может быть выгодна

Приобретать розетки оптом следует лишь в том случае, если вы, помимо желания сэкономить, владеете навыками их установки в соответствии с требованиями техники безопасности. При включенном в розетку электроприборе не следует выключать его, потянув за провод, так как, помимо отрыва провода от вилки, существует риск выдернуть вместе с ним розетку из стены. Стоит ли рассказывать о последствиях приведенных выше казусов? Еще одной причиной возникновения несчастных случаев являются разного рода тройники.

Следует помнить, что это устройство само по себе небезопасно, так как розетка обычно монтируется с расчетом на то, что подключаться к ней будет лишь один прибор, и в соответствии с этим в проводке используют провода определенной мощности. Но коль возникает потребность, то выбор стоит сделать в пользу тройников советского типа (китайские же не выдерживают никакой критики) и следить за тем, чтобы в него не включалось одновременно более одного электроприбора высокой мощности (более 1 КВт/ч).

Похожая проблема существует и с удлинителями, только здесь ситуация усугубляется еще и тем, что удлинители при неверном использовании способны привести к такому последствию как пожар. Все просто: под большой нагрузкой провода удлинителя нагреваются, затем расплавляются и, оголившись, приводят к воспламенению горючих предметов интерьера жилого помещения. Берегите от подобных неприятностей своих родных и близких, следуйте элементарным правилам техники электробезопасности.

Обучиться электробезопасности может каждый

Как видите, даже при бытовой домашней эксплуатации нюансов немало… Стоит ли говорить, то при намеке на использование электроприборов в профессиональной деятельности возрастает как количество нюансов, так и риски при неправильном подходе? Учиться не поздно никогда, поэтому задумайтесь о том, чтобы совершить виртуальный визит в учебный центр Профакадемия, где вы сможете сделать одну из самых выгодных инвестиций – в себя, своё образование и безопасность.

Стоит отметить, что удостоверение проверки знаний по электробезопасности сможет получить любой ученик, вне зависимости от выбранной программы обучения. А последних целых шесть:

2 группа допуска;

3 группа допуска до 1000В;

3 группа допуска от 1000В;

4 группа допуска до 1000В;

4 группа допуска от 1000В;

5 группа допуска.

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