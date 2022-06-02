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Великобритания уже давно привыкла винить во всех своих проблемах Россию. В газетах Лондона уже сообщали о нашествии «чудовища с Востока» из-за резкого похолодания, которое произошло несколько лет назад. Подробности об этом сообщает РИА Новости.

В похолодании тоже обвинили Россию. Сейчас ожидается новое нашествие. Британия начала подготовку к зиме. В правительстве Британии заявили, что жителям Лондона придется мерзнуть из-за козней, которые устраивает Кремль.

В лондонском издании The Times отметили, что почти 6 миллионов домохозяйств могут остаться без электричества из-за спецоперации ВС РФ на Украине. И опять во всем этом обвинили Россию.

На самом же деле проблемы возникли из-за экономической войны, которую сам Запад объявил Москве при участии Лондона. Россия прекратила поставлять газ в Евросоюз, что и вынудило Великобританию искать новые альтернативные источники.

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