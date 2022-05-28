Матрасное производство в нашей стране за последние 10 лет вышло на европейский уровень качества. Такие известные торговые марки как Дримлайн, Орматек, Ортомакс, КомфортЛайн сумели добиться впечатляющих успехов по всем направлениям, включая массовую узнаваемость бренда. Однако, введённые Западом санкции вместе с пандемией коронавируса стали причиной длительных негативных явлений. В частности, речь идёт о стремительном росте цен, который наблюдался в конце марта 2022 года. Некоторые импортные модели подорожали в два раза, что превратило такие товары в настоящие предметы роскоши.

В увеличение рост цен в этом сегменте составило около 25%, что сразу же сказалось на объёмах розничных продаж. Только такие лидеры как известная компания MATRAS.ru смогли сдержать ценовое цунами путём потери части прибыли в пользу сохранения покупательского интереса. В этом интернет-магазине стоимость матрасов поднялась не более чем на 10-15%. При этом новогодние скидки, достигающие в некоторых позициях 70%, сохранились в полном объёме. Такая ценовая политика предоставила возможность не только сохранить, но и преумножить покупательскую аудиторию.

Ближайшие конкуренты также работают над корректировкой ценников, которые практически не зависят от курса доллара за исключением стоимости импортных матрасов бизнес и премиум класса. Но эта товарная категория давно уже рассматривается как достаточно узкая ниша, обслуживаемая покупателями с высокими личными доходами. Действительно, сегодня мало кто может позволить себе купить английский матрас с шёлковым чехлом и наполнителем из конского волоса за 150-200 тыс. рублей.

Общее подорожание товаров массового потребления в настоящий момент неизбежно, так как западные санкции не только практически закрыли европейский импорт, но и сильно ударили по логистическим цепочкам. Теперь, чтобы доставить кокосовое волокно со Шри-Ланки поставщикам приходится придумывать новые схемы, которые ощутимо повышают цену поставки. С другой стороны, общее подорожание всех сегментов, включая транспортные услуги на внутреннем рынке, заставляет продавцов включать эти расходы в отпускные цены. И как было сказано выше, только крупные проекты могут позволить себе искусственно уменьшать торговую наценку для увеличения товарооборота. И такая ситуация будет длиться до тех пор, пока весь российский рынок не выйдет на принципиально новый уровень ценовой стабильности.