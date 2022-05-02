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В официальном аккаунте «ВКонтакте» Комитет по транспорту Санкт-Петербурга 30 апреля поздравил ГКУ «Организатор перевозок» с 35-летним юбилеем. Отмечается, что ряд руководителей предприятия получили благодарственные письма от губернатора Петербурга Александра Беглова.

Но жители города под поздравительным и оптимистичным постом написали десятки гневных комментариев из-за возникших неудобств в сфере городского транспорта, вызванных транспортной реформой.

В частности, петербуржцы недовольны отменой маршруток, большим интервалом в графике движения автобусов, а также отсутствием оплаты за проезд наличными.

«Верните маршрутки! Обеспечьте сначала город подземным транспортом, как в Москве, а потом вводите свои реформы с автобусами! А лучше всего, обязать всех сотрудников комитета и председателя пересесть на общественный транспорт, и ездить на нем на работу. Три года ждали реформу – и все коту под хвост», — пишут недовольные горожане.

 В часы пик салоны городских автобусов до отказа переполнены пассажирами, что создает дополнительные неудобства пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

Очередная инициатива чиновников Смольного оказалась провальной из-за их некомпетентности и недоработок. Аналогичная ситуация ранее произошла с мусорной реформой. Но все обращения горожан губернатор Беглов и его подчиненные игнорируют.

Транспортная реформа призвана упростить передвижение пассажиров по городу, и сделать его комфортным и безопасным. Но вместо этого петербуржцы теперь вынуждены тратить на дорогу значительно больше времени, так как им приходится делать несколько пересадок, чтобы добраться в пункт назначения. А все потому, что новые маршруты не были проработаны должным образом чиновниками.

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