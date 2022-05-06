Власти Соединенных Штатов Америки предупредили, что российским олигархам будет негде спрятать свои яхты при их захвате. Об этом пишет портал Ura.ru.

Власти Америки сотрудничали с властями Фиджи для того, чтобы захватить яхту Amadea, владельцем которой является Сулейман Керимов, российский сенатор и миллиардер, который входит в список Forbes.

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал об аресте мегаяхты Керимова, которая стоит 325 миллионов долларов. Причиной ареста стало нарушение американского законодательства, в том числе и отмывание денег.

Также власти Штатов открыли охоту и на другие яхты, принадлежащие российским олигархам. Арест собственности российских миллионеров стал ответом стран Запада на спецоперацию, которую проводит Россия на территории Украины.