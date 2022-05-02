С целью увеличить количество осадков Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, на текущей неделе начала осуществлять «засев облаков». Первая фаза этой операции проведена в районах над столицей Эр-Риядом, а также городами Эль-Касимом и Хаилом. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Засев облаков – это метод изменения погоды, который включает в себя введение в облака химических веществ, таких как мелкие частицы йодида серебра, чтобы вызвать из обработанного облака больше дождевых осадков. Обработка реагентом заставляет молекулы воды из аэрозольного облака собираться вокруг его частиц, укрупняясь в размерах и тем самым увеличивая вероятность дождя.

Будучи одной из самых засушливых стран в мире, Саудовская Аравия реализует проект «засева облаков» с целью сокращения опустынивания за счет стимуляции выпадения осадков. Это является одной из главных задач инициативы «Зеленая Саудовская Аравия», направленной на увеличение растительности страны и улучшение ее адаптации к изменению климата. Ожидаемое увеличение годового количества осадков в стране, которое сейчас не превышает 100 миллиметров в год, оценивается в 10-20 процентов.

Айман Гулям, глава Национального центра метеорологии и куратор программы «засева облаков», пояснил для Gulf News, что в штаб-квартире центра в Эр-Рияде в понедельник открылся операционный зал программы, а затем в окрестностях столицы состоялись первые полеты. По его словам, операция «достигла своих целей с точки зрения результатов и своевременности».

Программа Национального центра метеорологии Саудовской Аравии намерена и далее отслеживать облачные образования по всей стране, чтобы найти оптимальные места для засева, в котором будут использоваться «экологически чистые» материалы для увеличения количества осадков в целевых районах.

Инициатива по «засеванию облаков», по оценке Гуляма, является одним из «многообещающих способов» сохранения водного баланса безопасными, адаптируемыми и экономичными мерами. Аналогичная технология используется во многих других странах.

В частности, страной, которая весьма широко использует технику «засева облаков», является Китай. Государство потратило миллионы долларов на корректировку погоды перед важными мероприятиями, такими как Летние (2008 года) и Зимние (2022 года) Олимпийские игры в Пекине. Государственный совет Китая заявил в 2020 году, что к 2025 году в стране будет развернута «развитая система изменения погоды», охватывающая более 1,35 миллиарда акров (5,5 миллиона квадратных километров) с искусственными дождями и 143 миллиона акров (580 000 квадратных километров) с технологиями подавления града.

Технологии по корректировке погоды также используются в Соединенных Штатах. Например, частная компания-поставщик коммунальных ресурсов Idaho Power, обслуживающая более 500 000 потребителей в южном Айдахо и восточном Орегоне, использовала «засев облаков» в дополнение к выработке гидроэлектроэнергии в течение почти двух десятилетий.

Однако далеко не все ученые-климатологи выражают доверие методу «засева облаков», обращая внимание на его значимые негативные последствия. По их утверждениям, процент увеличения количества осадков, обеспечиваемый «засеванием облаков», не очень высок, а конечные результаты для состояния местного климата нередко оказываются «неоднозначными».

Поскольку последствия глобального изменения климата показывают ухудшения с каждым годом, страны во всем мире чувствуют себя обязанными более внимательно рассмотреть технологии по корректировке погоды. Прошлым летом, например, Объединенным Арабским Эмиратам пришлось прибегнуть к дронам для борьбы с палящей жарой. Страна использовала дроны, которые летают в облаках и разряжают электричество, чтобы вызвать дождь в Дубае.