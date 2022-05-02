Бельгийская компания Sky-Hero представила произведенного ею миниатюрного робота SIGYN, предназначенного для помощи военным и полицейским силам в осуществлении видеонаблюдения в ситуациях, где жизни людей грозит опасность. Об этом пишет интернет-издание Popular Science (PopSci). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Броском, похожим на забрасывание гранаты, военнослужащий закидывает в место, где требуется наладить видеослежение, робота длиной около 20 сантиметров. Тот приземляется, все четыре его больших колеса амортизируют удар, и тут же маленькая машина начинает катиться, будучи способной вести разведку из-под под автомашин или завернуть за угол, прежде чем туда отправятся солдаты.

Так способен действовать SIGYN Mk1 Recon System – метаемый робот, предлагаемый для оснащения военным и полицейским силам и анонсированный бельгийской компанией-производителем Sky-Hero. Полный пакет, по крайней мере, как было обещано компанией, представляет собой эффективный вспомогательный инструмент для действий в различных опасных ситуациях.

Заброшенный в нужное место робот может наводить камеру на людей, находящихся вне досягаемости, или на тех, за кем было бы опасно наблюдать вблизи. Для военных, производящих «зачистку» в здании, или полиции, пытающейся сделать примерно то же самое, возможность сперва исследовать место с помощью робота может дать важную информацию и преимущество, избегая риска жизнями кого-либо из лиц в военной форме.

В демонстрационном видео, подготовленном Sky-Hero, показано, как робот SIGYN может дистанционно управляться, действуя под автомашиной, забрасываться как граната, кувыркаться с лестницы, проезжать сквозь сетку. Бот даже смог продолжать работать после того, как его переехал автомобиль.

Четыре колеса робота имеют диаметр чуть менее 10 см, а вся машина имеет ширину 17 см и длину почти 20 см. В этой компактности – главное преимущество бота: его можно легко носить с собой, он способен проходить сквозь узости и под различными препятствиями, и его можно бросать через окна или за угол.

Передняя и задняя стороны робота имеют по небольшой камере, слегка направленной вверх, а датчики позволяют ему автоматически выбирать камеру в направлении движения. Камеры способны видеть при дневном свете или в темноте, а у робота есть светодиодные фонари, чтобы при необходимости подсветить объекты в поле своего зрения.

Оказавшись на земле, SIGYN может двигаться со скоростью до 6 км/ч в течение 2 часов. Если почти не передвигаться, его автономность увеличивается до 5 часов. Максимальный вес SIGYN вместе с батареей составляет 2 килограмма, что делает его примерно в четыре раза тяжелее гранаты. Но такой дополнительный вес не является особой проблемой, потому что SIGYN нужно забрасывать не настолько далеко, чтобы метатель не был захвачен взрывом, а лишь на достаточное расстояние, чтобы преодолеть текущее препятствие.

Чтобы оставаться на связи со своим оператором, SIGYN использует собственный зашифрованный сигнал и может работать без поддержки сигналов от GPS, сотовой связи или Wi-Fi.

Дистрибьютором SIGYN в Северной Америке является компания Aardvark Tactical, а аксессуары для робота производятся компанией Project7 Armor. При использовании робота в рамках «интеллектуальной экосистемы разведки», предлагаемой Aardvark Tactical, может быть одновременно с ним задействован квадрокоптер Loki и портативный контроллер. Контроллер может одновременно управлять и обмениваться информацией с четырьмя роботами, включая квадрокоптеры и наземные машины.

SIGYN может считаться значимой новинкой, хотя еще в начале 2010-х годов в категории «метательных роботов» стал наблюдаться небольшой бум. Модели iRobot от FirstLook и Scout от Recon Robotics поставлялись в оснащение сил, сражающихся в Афганистане, где тот факт, что их можно было забрасывать, давал солдатам и морским пехотинцам лучший обзор зданий во время патрулирования. Эти роботы, как и SIGYN, продавались как полиции, так и вооруженным силам, поскольку их специфические действия в условиях городского конфликта могут потребовать первоочередного подхода к идентификации людей перед тем, как начать применять оружие.

С того времени, когда это раннее поколение метательных ботов иногда выигрывало прибыльные контракты, как технология, так и возможности подобных устройств заметно усовершенствовались. Если достаточное количество полицейских и военных заказчиков увидит полезность в отправке забрасываемой «видеокамеры на колесах» для разведки перед привлечением людей, робот SIGYN может стать постоянным инструментом в арсенале ведения боевых действий в городских условиях.