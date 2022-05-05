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Социал-демократы в Швеции, которые на данный момент являются основной правящей партией, заявили о своем протесте относительно вступления своей страны в состав блока НАТО. Аника Страндхелл, глава партии социал-демократов, рассказала об этом шведскому изданию Svenska Dagbladet.

Она заявила, что представители партии, которая сейчас является главной в Швеции, выступают против решения властей страны о подаче заявки на вступление страны в состав Североатлантического альянса.

По мнению Страндхелл, Швеция, как и всегда, должна придерживаться внеблокового статуса в вопросах, касающихся военных конфликтов. Вступление же страны в НАТО усугубит проблемы, которые уже есть.

В течение многих лет шведские социал-демократы боролись за мир и уменьшение вооружения. Если Швеция сейчас станет членом НАТО, это разрушит все то, чего партия добивалась годами.

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